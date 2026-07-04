В Кемеровской области обнаружили тело пропавшей 9-летней девочки
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Девятилетнюю девочку, пропавшую в городе Юрга Кемеровской области, нашли погибшей. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».
«Найдена, погибла. Приносим искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее Следком Кемеровской области сообщил о пропаже 9-летней девочки в городе Юрга. По данным следствия, днём 2 июля 2026 года ребёнок вышел на улицу и не вернулся домой. К поискам были подключены сотрудники СК, МВД, МЧС и волонтёры. Проводились масштабные поисковые мероприятия, а также следственные действия для установления обстоятельств исчезновения.
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