В Кемеровской области обнаружили тело пропавшей 9-летней девочки

Напомним, ранее Следком Кемеровской области сообщил о пропаже 9-летней девочки в городе Юрга. По данным следствия, днём 2 июля 2026 года ребёнок вышел на улицу и не вернулся домой. К поискам были подключены сотрудники СК, МВД, МЧС и волонтёры. Проводились масштабные поисковые мероприятия, а также следственные действия для установления обстоятельств исчезновения.