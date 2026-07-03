9-летняя девочка пропала в Кемеровской области

По данным следствия, днём 2 июля 2026 года ребёнок вышел на улицу и не вернулся домой. С тех пор её местонахождение неизвестно. Приметы девочки: рост около 130 сантиметров, нормальное телосложение, тёмно-русые волосы, серо-голубые глаза. Была одета в розовую футболку, чёрные шорты и чёрно-белые кроссовки.

Тем временем в Республике Тыва продолжаются поиски двух 13-летних девочек, которые пропали несколько дней назад в Кызыле, — Назын Амина Омаковна и Шомбун Айлана Мергеновна. Девочки вышли из дома около 18:00 1 июля с улиц Буренской и Листвянка и с тех пор их местонахождение неизвестно. В день исчезновения Амина была одета в синие джинсовые шорты, белую футболку, белые тапочки и носки. Её волосы были собраны в хвост до плеч. Девочки часто появлялись на территории школы №12 в Кызыле. В ходе поисков также поступали сведения, что их могли видеть на берегу реки Енисей в районе дома №28 по улице Колхозной.