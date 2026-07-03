9-летняя девочка пропала в Кемеровской области
В Кемеровской области следователи устанавливают местонахождение 9-летней девочки, пропавшей в городе Юрга. По факту её исчезновения возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального СК.
По данным следствия, днём 2 июля 2026 года ребёнок вышел на улицу и не вернулся домой. С тех пор её местонахождение неизвестно. Приметы девочки: рост около 130 сантиметров, нормальное телосложение, тёмно-русые волосы, серо-голубые глаза. Была одета в розовую футболку, чёрные шорты и чёрно-белые кроссовки.
Фото © ВК/Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Кузбасс
На место выехала следственно-оперативная группа. К поискам подключены сотрудники СК, МВД, МЧС и волонтёры. Проводятся масштабные поисковые мероприятия, а также следственные действия для установления обстоятельств исчезновения.
Следственные органы и полиция просят всех, кто располагает какой-либо информацией о ребёнке, сообщить по указанным телефонам.
Тем временем в Республике Тыва продолжаются поиски двух 13-летних девочек, которые пропали несколько дней назад в Кызыле, — Назын Амина Омаковна и Шомбун Айлана Мергеновна. Девочки вышли из дома около 18:00 1 июля с улиц Буренской и Листвянка и с тех пор их местонахождение неизвестно. В день исчезновения Амина была одета в синие джинсовые шорты, белую футболку, белые тапочки и носки. Её волосы были собраны в хвост до плеч. Девочки часто появлялись на территории школы №12 в Кызыле. В ходе поисков также поступали сведения, что их могли видеть на берегу реки Енисей в районе дома №28 по улице Колхозной.
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Обложка © ВК/Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Кузбасс