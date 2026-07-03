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3 июля, 19:12

«Папа, помоги мне»: 14-летняя девочка утонула, спасая младшего брата в реке

В США 14-летняя девочка утонула, спасая брата в реке

Река в Детройте. Обложка © Х / Juan Brown

Река в Детройте. Обложка © Х / Juan Brown

В американском Детройте 14-летняя девочка погибла, бросившись на помощь тонущему младшему двоюродному брату. Трагическую историю рассказал телеканал WXYZ со ссылкой на отца семейства Гленна Брэдли.

Семья отдыхала в парке неподалёку от водоёма. Аамина и её 9-летний кузен отправились к реке, где мальчик неожиданно сорвался в воду. Девочка, не раздумывая, прыгнула следом. По словам отца, она умела плавать, но справиться с мощным речным течением не смогла.

Взрослые бросились на помощь детям. Гленн рассказал, что пытался добраться до тонущей дочери, но сам начал уходить под воду и нуждался в спасении. Очевидцам удалось вытащить на берег мальчика, однако Аамина скрылась под водой.

«Её последними словами были: «Папа, помоги мне», — рассказал мужчина.

Сейчас семья тяжело переживает невосполнимую утрату. Гленн Брэдли признался, что все близкие разбиты горем, но изо всех сил стараются держаться.

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Ранее сообщалось, что в брянском озере Орлик утонула 11-летняя девочка. Трагедия произошла в Бежицком районе города. Прокуратура начала проверку по факту гибели ребёнка. Надзорное ведомство взяло на контроль установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе разбирательства прокуроры дадут оценку соблюдению правил безопасности на водоёмах в данном районе.

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Юлия Сафиулина
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