В Звенигороде могут установить памятник детям, трагически утонувшим весной

В подмосковном Звенигороде хотят установить памятник троим детям, которые весной вышли на лёд реки, провалились и трагически погибли. С инициативой увековечить память о ребятах выступили жители района. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов после личного приёма горожан сообщил журналистам, что готов поддержать идею.

«Обсудили инициативу по установке памятника ребятам, трагически погибшим этой весной на Москве-реке. Это большое горе для всего Одинцовского округа. Сделаем всё, чтобы сохранить память о детях», — сказал чиновник.

Напомним, 7 марта в Звенигороде бесследно исчезли трое подростков. Последний раз детей видели у реки — на берегу остались следы и шапка. Ребята вышли на неокрепший лёд и провалились. Тела погибших нашли спустя почти неделю.