Пропавшая в Серпухове 13-летняя школьница ушла искать кольцо

Причиной выхода из дома 13-летней Василисы перед исчезновением стало потерянное кольцо. Девочка отправилась искать его в СНТ «Биоприбор» в подмосковном Пущино 19 июля и с тех пор не выходит на связь, сообщает MSK.ru. Отмечаются, что поиски школьницы осложняются отсутствием у неё телефона.

Семья Василисы не подтверждает появившиеся в интернете версии о том, что школьница могла самостоятельно уехать к знакомому по переписке. Родные считают такие предположения беспочвенными и заявляют, что девочка была не склонна к подобным поступкам. Бабушка подростка заявила, что у семьи пока нет достоверной информации о местонахождении внучки.

«Мне она сказала, что она пошла за колечком, что якобы она его потеряла. Она не могла сбежать и ни к какому она мальчику не ездила. Она абсолютно домашняя девочка», — сказала она.

По словам близких, последние два месяца девочка не пользовалась телефоном. Из-за этого установить её возможный маршрут по данным связи невозможно, что стало одной из причин сложностей при поиске. Волонтёры отмечают, что пока участникам операции не удалось получить подтверждённых данных, которые могли бы указать направление поисков.

Напомним, в Серпухове пропала 13-летняя девочка. С 19 июля её местонахождение неизвестно. Волонтёры Национального центра помощи пропавшим детям «Спас Град» обращаются к жителям региона с просьбой помочь в поисках. Девочка ростом 146 см, среднего телосложения, с русыми волосами и карими глазами. В день исчезновения она была одета в чёрную кофту, джинсы и кроссовки.