В Серпухове пропала 13-летняя девочка

Наша редакция надеется, что девочку удастся найти живой и здоровой, как это произошло с шестилетней малышкой из Красного Села в Петербурге. Там ребёнок пропал днём ранее, и поиски длились с трёх часов дня 20 июля. Девочка находилась на детской площадке под присмотром отца, но когда он поднялся в квартиру, ребёнок на связь вышел лишь один раз через домофон и домой так и не вернулся.