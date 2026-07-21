В Серпухове пропала 13-летняя девочка
Обложка © ВК/СПАС ГРАД Национального центра помощи по МО
В подмосковном Серпухове пропала 13-летняя девочка. С момента исчезновения 19 июля её местонахождение остаётся неизвестным, поисковики из Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям «Спас Град» обращаются к жителям региона за любой информацией.
По данным волонтёров, рост ребёнка составляет 146 см, телосложение среднее, волосы русые, глаза карие. На момент исчезновения девочка была одета в черную кофту, черные джинсы и черные кроссовки.
Наша редакция надеется, что девочку удастся найти живой и здоровой, как это произошло с шестилетней малышкой из Красного Села в Петербурге. Там ребёнок пропал днём ранее, и поиски длились с трёх часов дня 20 июля. Девочка находилась на детской площадке под присмотром отца, но когда он поднялся в квартиру, ребёнок на связь вышел лишь один раз через домофон и домой так и не вернулся.
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