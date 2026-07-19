В Сергиевом Посаде пропала 12-летняя Александра Миронова

В городском округе Сергиев Посад Московской области разыскивают 12-летнюю Александру Миронову, сообщили волонтёры. Девочка пропала 14 июля в городе Пересвет, сообщает СпасГрад.

Приметы: рост 153 см, худощавое телосложение, тёмные волосы, карие глаза. Была одета в белую майку, джинсовые шорты и чёрные тапки. Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении ребёнка, просят звонить по телефону 89269890469 (Кристина).

Ранее на Сахалине завершилась поисковая операция по обнаружению пенсионера, который пропал во время поездки на рыбалку. Мужчина провел в тайге девять дней, пытаясь самостоятельно выбраться из леса, и был найден в сильно истощенном состоянии.