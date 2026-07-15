Девять дней один на один с тайгой: На Сахалине спасли пропавшего рыбака-пенсионера

На Сахалине завершились поиски пенсионера, пропавшего после поездки на рыбалку. Мужчина девять дней пытался выбраться из тайги и был найден сильно обессиленным. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

На Сахалине нашли 79-летнего пенсионера, который девять дней блуждал в лесу. Видео © MAX / ГУ МЧС России по Сахалинской области

Рыбак исчез 6 июля в районе села Пильво. Всё это время он самостоятельно искал дорогу, прокладывая себе путь через густой лес. Мужчину обнаружили на левом берегу реки Пилевка. Он находился примерно в километре от места, где ранее оставил свой автомобиль.

К поисковой операции привлекли сотрудников МЧС, полиции, представителей рыбоохраны, а также родственников пропавшего. После анализа уже обследованных территорий участники разделились на несколько групп, чтобы расширить зону поисков.

В итоге пенсионера нашли местные жители, которые добровольно присоединились к операции и помогали искать рыбака. После обнаружения спасатели эвакуировали мужчину по труднопроходимой местности и передали его медикам скорой помощи.

Ранее в Карелии завершились поиски двух пропавших детей. Живыми нашли 11-летнего мальчика и 13-летнюю девочку, которые исчезли 13 июля. В итоге подростков обнаружили в Петрозаводске.