Спустя месяц найдено тело утонувшей девушки из лучшей многодетной семьи Коми

В Сыктывкаре волонтёры нашли тело 18-летней девушки, которую 14 июня унесло течением реки Сысолы. Об этом сообщили волонтёры поискового отряда «ЛизаАлерт». Софию Лапшину искали около месяца после её исчезновения у водоёма.

«Тело девушки найдено. Погибла», — сообщили поисковики. девушка утонула во время купания в несанкционированном месте у местечка Заречье. Очевидец, рыбак, пытался её спасти, но не смог.

К поискам подключались водолазы и обследовали береговую линию. Волонтёры привлекали владельцев лодок, квадрокоптеров, эхолотов и другого оборудования для поиска. Следственные органы продолжают уточнять обстоятельства происшествия.

Как узнали журналисты kp.ru, Лапшины были удостоены премии правительства Республики Коми как лучшая многодетная семья региона. Награду они получили в 2021 году. София вела активный образ жизни. Она часто участвовала в конкурсах и победила в проекте «Культурные сокровища глазами молодых: новые туристические магниты России». Девушка представила регион на федеральном уровне.

Ранее водолазы подняли из реки Томи тело 16-летнего подростка, пропавшего 6 июля. Молодой человек и 17-летняя спутница пришли на необорудованный пляж. Зайдя в воду, оба потеряли контроль и начали тонуть.