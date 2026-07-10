Не умели плавать и не собирались купаться: СК раскрыл подробности гибели сестёр в Приморье

Девушки, утонувшие в искусственном водоеме парка «Радужный» под Уссурийском, не планировали заходить в воду. Как сообщила представитель регионального СК Аврора Римская, погибшие не умели плавать.

По предварительным данным, подруги оказались в опасности внезапно.

«Как оказались в воде, никто из них не понял — начали "проваливаться", и все оказались в воде», — пояснила представитель следственного ведомства. Одну из пострадавших, 17-летнюю девушку, успел вытащить случайный прохожий.

Трагедия произошла 9 июля. Погибшие были сёстрами из многодетной семьи; одна из них праздновала в этот день свое совершеннолетие. Второй был 21 год.

Спасатели и медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть двоих подростков. Выжившую подругу передали врачам скорой помощи для оказания необходимой поддержки.

Следственные органы Приморского края уже начали проверку по факту произошедшего. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Правоохранители устанавливают все обстоятельства, приведшие к фатальному исходу.

Ранее в Тверской области начали проверку после гибели 16-летней девушки на озере Селигер. Её тело достали из воды спасатели. Расследованием занимается Осташковский следственный отдел. Следователи и криминалисты осмотрели место трагедии. Сейчас устанавливают все обстоятельства, после чего примут решение.