В Уссурийске ищут двух девушек, утонувших в озере парка «Радужный»

Спасатели Приморья ведут поиски двух девушек 2005 и 2008 годов рождения, пропавших в искусственном водоёме парка «Радужный» в Уссурийске. Информацию о ЧП подтвердили в региональном управлении МЧС.

Две девушки утонули в Уссурийске, третью чудом вытащили из воды. Видео © Telegram / Прокуратура Приморского края

«Сегодня днём в центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение, что во время купания в искусственном водоёме в парке отдыха и спорта «Радужный», предположительно, утонули две девушки 2008 и 2005 годов рождения», — говорится в сообщении.

Третью участницу купания, 2006 года рождения, спасли работники парка — девушке оказана медицинская помощь.

Ранее в Тверской области начали проверку после гибели 16-летней девушки на озере Селигер. Её тело достали из воды спасатели. Расследованием занимается Осташковский следственный отдел. Следователи и криминалисты осмотрели место трагедии. Сейчас устанавливают все обстоятельства, после чего примут решение.