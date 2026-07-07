Трёхлетний мальчик утонул во время игры у пруда в Башкирии

В Башкирии следователи начали проверку после гибели трёхлетнего ребёнка, малыш утонул в пруду в Янаульском районе. Об этом сообщает региональное ведомство.

Трагедия случилась 6 июля в селе Максимово. Мальчик гостил у родственников и играл во дворе с пятилетней сестрой. В какой-то момент дети пошли к пруду, который находился рядом с домом. Ребёнок упал в воду и захлебнулся.

«В настоящее время следователями проведён осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых экспертных исследований, опрашиваются очевидцы и члены семьи погибшего, устанавливаются все причины и условия, способствовавшие произошедшей трагедии», — говорится в сообщении.

Ранее в Тверской области начали проверку после гибели 16-летней девушки на озере Селигер. Её тело достали из воды спасатели. Расследованием занимается Осташковский следственный отдел. Следователи и криминалисты осмотрели место трагедии. Сейчас устанавливают все обстоятельства, после чего примут решение.