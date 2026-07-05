Школу и парк в Ингушетии назовут именем утонувшего мальчика-героя Хизира
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В Ингушетии школу и детский парк назовут в честь восьмилетнего Хизира Дербичева, который погиб в реке Сунжа, пытаясь спасти тонущего товарища. Об этом рассказал глава республики Махмуд-Али Калиматов.
По его словам, имя мальчика получат школа № 2 в селении Троицкое Сунженского района и парк отдыха для детей в городе Сунжа. Калиматов выразил уверенность, что память о ребёнке сохранится не только у его родных, но и в этих местах, где будут расти будущие поколения.
Глава региона подчеркнул, что есть поступки, которые народ помнит вечно.
«Ценой собственной жизни он проявил настоящее мужество, спасая других», — отметил Калиматов.
Он также добавил, что Хизир прожил очень короткую жизнь, но оставил после себя пример подлинной храбрости, который навсегда запомнят жители Северного Кавказа и других частей страны.
Сообщается также, что в МЧС обсудят возможность посмертно наградить мальчика за спасение людей.
Напомним, трагедия разыгралась в Ингушетии в середине июня: 15-го числа в окрестностях сельского поселения Яндаре восьмилетний Хизир, пытаясь выручить захлебывающегося сверстника, скрылся под водой и бесследно исчез. На поиски школьника были брошены колоссальные силы: спасатели МЧС, бойцы Росгвардии и несколько сотен добровольцев. Беспрерывная поисковая эпопея растянулась на восемь изнурительных суток. Лишь 22 июня тело мальчика обнаружили на прибрежной полосе Сунжи — в десяти километрах ниже того рокового места, где он ушёл на дно.
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