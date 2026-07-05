Школу и парк в Ингушетии назовут именем утонувшего мальчика-героя Хизира

В Ингушетии школу и детский парк назовут в честь восьмилетнего Хизира Дербичева, который погиб в реке Сунжа, пытаясь спасти тонущего товарища. Об этом рассказал глава республики Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, имя мальчика получат школа № 2 в селении Троицкое Сунженского района и парк отдыха для детей в городе Сунжа. Калиматов выразил уверенность, что память о ребёнке сохранится не только у его родных, но и в этих местах, где будут расти будущие поколения.

Глава региона подчеркнул, что есть поступки, которые народ помнит вечно.

«Ценой собственной жизни он проявил настоящее мужество, спасая других», — отметил Калиматов.

Он также добавил, что Хизир прожил очень короткую жизнь, но оставил после себя пример подлинной храбрости, который навсегда запомнят жители Северного Кавказа и других частей страны.

Сообщается также, что в МЧС обсудят возможность посмертно наградить мальчика за спасение людей.