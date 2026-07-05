Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 июля, 11:11

Школу и парк в Ингушетии назовут именем утонувшего мальчика-героя Хизира

Обложка © VK / Давид Дасаниа

Обложка © VK / Давид Дасаниа

В Ингушетии школу и детский парк назовут в честь восьмилетнего Хизира Дербичева, который погиб в реке Сунжа, пытаясь спасти тонущего товарища. Об этом рассказал глава республики Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, имя мальчика получат школа № 2 в селении Троицкое Сунженского района и парк отдыха для детей в городе Сунжа. Калиматов выразил уверенность, что память о ребёнке сохранится не только у его родных, но и в этих местах, где будут расти будущие поколения.

Глава региона подчеркнул, что есть поступки, которые народ помнит вечно.

«Ценой собственной жизни он проявил настоящее мужество, спасая других», — отметил Калиматов.

Он также добавил, что Хизир прожил очень короткую жизнь, но оставил после себя пример подлинной храбрости, который навсегда запомнят жители Северного Кавказа и других частей страны.

Сообщается также, что в МЧС обсудят возможность посмертно наградить мальчика за спасение людей.

В Ингушетии опровергли смерть волонтёра, нашедшего тело утонувшего мальчика
В Ингушетии опровергли смерть волонтёра, нашедшего тело утонувшего мальчика

Напомним, трагедия разыгралась в Ингушетии в середине июня: 15-го числа в окрестностях сельского поселения Яндаре восьмилетний Хизир, пытаясь выручить захлебывающегося сверстника, скрылся под водой и бесследно исчез. На поиски школьника были брошены колоссальные силы: спасатели МЧС, бойцы Росгвардии и несколько сотен добровольцев. Беспрерывная поисковая эпопея растянулась на восемь изнурительных суток. Лишь 22 июня тело мальчика обнаружили на прибрежной полосе Сунжи — в десяти километрах ниже того рокового места, где он ушёл на дно.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Общество
  • Кабардино-Балкарская Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar