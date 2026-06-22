В Ингушетии опровергли смерть волонтёра, нашедшего тело утонувшего мальчика

Волонтёр, участвовавший в поисках пропавшего в Ингушетии восьмилетнего мальчика и извлёкший его тело из воды, скоропостижно скончался. Причиной смерти, предварительно, стал разрыв сердца, сообщают местные Telegram-каналы.

Волонтёр, нашедший мальчика Хизира, умер от разрыва сердца. Видео © Telegram / ЧП КАВКАЗ | ДАГЕСТАН ЧЕЧНЯ ИНГУШЕТИЯ КБР КЧР ОСЕТИЯ

19-летний парень принимал непосредственное участие в поисковой операции. Именно он обнаружил тело ребёнка в реке и поднял его на поверхность. После завершения работ волонтёр выехал обратно к себе домой в Дагестан. Трагическое известие о его кончине пришло позже через общих знакомых.

При этом позже в местных пабликах опровергли информацию о смерти волонтёра. Официальные органы пока не комментируют эту информацию.

Инцидент произошёл в Ингушетии 15 июня в окрестностях села Яндаре. Восьмилетний Хизир пытался помочь тонувшему товарищу, но сам ушёл под воду и пропал. К масштабной поисковой операции привлекли отряды МЧС, сотрудников Росгвардии и сотни гражданских лиц. Тело мальчика удалось найти лишь спустя восемь суток непрерывных розысков. Оно было обнаружено 22 июня на берегу реки Сунжа, примерно в десяти километрах ниже по течению от места гибели. Как уточнили в региональном подразделении МЧС, ребёнка потоком воды унесло из города Карабулака в Сунжу.