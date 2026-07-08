В Томске нашли тело 16-летнего подростка, унесённого течением реки

Водолазы подняли из реки Томи тело 16-летнего подростка, пропавшего 6 июля. Об этом рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Томской области.

Поиски завершились 8 июля. «Сегодня в ходе поисковых мероприятий водолазами было обнаружено тело утонувшего 16-летнего подростка, которого ранее унесло течением реки Томи в районе Коммунального моста в Томске», — приводит сообщение ведомства ТАСС.

Несчастный случай произошёл двумя днями ранее. Молодой человек и 17-летняя спутница пришли на необорудованный пляж. Зайдя в воду, оба потеряли контроль и начали тонуть.

Девушку удалось вытащить на сушу очевидцу. Местный житель бросился на помощь, но достать второго купальщика уже не смог. Парень скрылся под водой, подхваченный сильным потоком.

К розыску пропавшего подключили водолазную группу. Региональное управление СК организовало процессуальную проверку по факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего.