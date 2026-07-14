Пропавших в Карелии детей нашли живыми в Петрозаводске
Обложка © VK / Поисковый отряд «ЛизаАлерт»
Пропавших в Карелии 11-летнего мальчика и 13-летнюю девочку нашли живыми в Петрозаводске. Об этом сообщили представители республиканского поискового отряда «ЛизаАлерт». Дети исчезли 13 июля. К поискам подключились добровольцы и сотрудники полиции.
«Дети найдены силами добровольцев и полиции, они были в Петрозаводске», — рассказали в отряде.
Напомним, 13-летняя Алина Гежа и её 11-летний брат Илья пропали в Карелии 13 июля. По предварительным данным, дети самостоятельно ушли из дома в Кондопоге и направились пешком в сторону Петрозаводска. Позже выяснилось, что это их не первый побег.
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