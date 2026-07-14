Пропавших в Карелии детей нашли живыми в Петрозаводске

Пропавших в Карелии 11-летнего мальчика и 13-летнюю девочку нашли живыми в Петрозаводске. Об этом сообщили представители республиканского поискового отряда «ЛизаАлерт». Дети исчезли 13 июля. К поискам подключились добровольцы и сотрудники полиции.

«Дети найдены силами добровольцев и полиции, они были в Петрозаводске», — рассказали в отряде.