Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июля, 16:44

Пропавших в Карелии детей нашли живыми в Петрозаводске

Обложка © VK / Поисковый отряд «ЛизаАлерт»

Обложка © VK / Поисковый отряд «ЛизаАлерт»

Пропавших в Карелии 11-летнего мальчика и 13-летнюю девочку нашли живыми в Петрозаводске. Об этом сообщили представители республиканского поискового отряда «ЛизаАлерт». Дети исчезли 13 июля. К поискам подключились добровольцы и сотрудники полиции.

«Дети найдены силами добровольцев и полиции, они были в Петрозаводске», — рассказали в отряде.

Девятилетний мальчик ушёл к другу и пропал в Дзержинске
Девятилетний мальчик ушёл к другу и пропал в Дзержинске

Напомним, 13-летняя Алина Гежа и её 11-летний брат Илья пропали в Карелии 13 июля. По предварительным данным, дети самостоятельно ушли из дома в Кондопоге и направились пешком в сторону Петрозаводска. Позже выяснилось, что это их не первый побег.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Общество
  • Карелия, Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar