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14 июля, 12:03

11-летний брат с 13-летней сестрой пропали в Карелии, СК начал проверку

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Тринадцатилетняя Алина Гежа и её одиннадцатилетний брат Илья бесследно исчезли в Карелии 13 июля. О начале доследственной проверки по данному факту сообщило региональное управление СК.

По предварительным данным, подростки самостоятельно покинули жильё в городе Кондопога и двинулись пешком в направлении Петрозаводска. До настоящего момента об их местонахождении никаких сведений нет.

Ориентировки на пропавших уже разместил отряд «ЛизаАлерт». К поискам привлекли следователей, полицейских и спасателей.

В настоящее время опрашиваются родственники и знакомые семьи, изучаются записи с камер видеонаблюдения по пути вероятного следования детей. Прорабатываются все возможные версии случившегося.

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Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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