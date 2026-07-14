11-летний брат с 13-летней сестрой пропали в Карелии, СК начал проверку

Тринадцатилетняя Алина Гежа и её одиннадцатилетний брат Илья бесследно исчезли в Карелии 13 июля. О начале доследственной проверки по данному факту сообщило региональное управление СК.

По предварительным данным, подростки самостоятельно покинули жильё в городе Кондопога и двинулись пешком в направлении Петрозаводска. До настоящего момента об их местонахождении никаких сведений нет.

Ориентировки на пропавших уже разместил отряд «ЛизаАлерт». К поискам привлекли следователей, полицейских и спасателей.

В настоящее время опрашиваются родственники и знакомые семьи, изучаются записи с камер видеонаблюдения по пути вероятного следования детей. Прорабатываются все возможные версии случившегося.

Life.ru рассказывал, что в Якутии ищут четверых пропавших после опрокидывания лодки на реке Алдан. К операции привлекли четырёх водолазов. Перевернувшееся плавсредство уже нашли, а выживший пассажир рассказал, что перед поездкой компания, возвращавшаяся из села Хатыстыр после застолья, распивала спиртное.