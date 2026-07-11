Девятилетний мальчик ушёл к другу и пропал в Дзержинске

В Дзержинске Нижегородской области разыскивают девятилетнего Кирилла, который ушёл гулять вечером 10 июля и до сих пор не вернулся домой. О пропаже ребёнка сообщили волонтёры поисковых отрядов, передаёт Ni Mash.

В Дзержинске ищут девятилетнего мальчика, пропавшего по дороге домой. Фото © Telegram / Ni Mash

Мальчик вышел из дома на Железнодорожной около 21:00 и направился в гости к другу. По словам матери, сын был одет в тёмную футболку, спортивные шорты и белые кроссовки. На коленях у ребёнка были ссадины — эта примета может помочь в его опознании. Сейчас к поискам подключилась полиция: правоохранители опрашивают очевидцев и изучают записи с камер видеонаблюдения. Добровольцы формируют поисковые группы для прочёсывания местности.

Известно, что около 20:00 Кирилл отправился домой на улицу Терешковой, его путь лежал через железнодорожный переезд. Очевидцев, которые могли видеть мальчика вчера вечером или сегодня утром, просят сообщить информацию в полицию.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области пятые сутки продолжаются поиски 17-летней девушки, унесённой течением реки Ключик. К операции присоединились местные жители, обследующие реку на лодках и пешком, а также добровольцы с дронами, подводными камерами и эхолотами.