На Урале пятые сутки ищут 17-летнюю выпускницу, которую унесло течением

В Белоярском Свердловской области продолжаются поиски 17-летней девушки, которая пропала в реке Ключик в ночь с 5 на 6 июля. К спасательной операции подключились жители посёлка и добровольцы. Об этом сообщили в полиции Заречного.

Несчастный случай произошёл во время отдыха девушки с матерью на берегу реки. По словам женщины, она услышала крик дочери в момент, когда ту начало уносить течением. Мать пыталась самостоятельно найти ребёнка и несколько часов провела в воде, однако поиски не дали результата. По словам очевидцев, женщина сама оказалась на грани гибели.

К операции привлеклись местные жители: они обследуют реку на лодках, проверяют прибрежную зону и продолжают поиски пешком вдоль берега. Добровольцы обратились за помощью к владельцам специальной техники, которая может ускорить обследование водоёма. Они попросили откликнуться людей с дронами, подводными камерами, эхолотами, лодками и другим оборудованием. Мать девушки продолжает надеяться, что дочь могла выжить и оказалась ниже по течению. Поиски выпускницы продолжаются пятые сутки.

Ранее в Якутии произошла трагедия на реке Алдан — после опрокидывания лодки «Обь» погибли двое мужчин. Судно перевернулось во время движения из села Хатыстыр. На борту находились пять человек, однако выбраться на берег удалось только одному из них. Поисковая операция продолжалась с привлечением сотрудников ГИМС и добровольцев.