Найдено тело второго мужчины, бросившегося в реку Иркут за тонущим мальчиком

В Иркутской области нашли тело второго мужчины, утонувшего при попытке спасти четырёхлетнего ребёнка. Об этом сообщает SHOT.

По данным Telegram-канала, Николай Баиров (45 лет, на фото ниже) и Алексей Коротков (42 года) пытались вытащить мальчика из реки Иркут, когда того унесло течением во время сплава. Оба спасателя погибли.

Найдено тело второго мужчины, бросившегося спасать мальчика в Иркутской области. Фото © Telegram / SHOT

Ранее сообщалось, что был задержан организатор сплава. Следователи изъяли документацию, представляющую интерес для дела. Мужчине избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.