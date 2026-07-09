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9 июля, 13:49

Найдено тело второго мужчины, бросившегося в реку Иркут за тонущим мальчиком

Обложка © СУ СКР по Иркутской области

Обложка © СУ СКР по Иркутской области

В Иркутской области нашли тело второго мужчины, утонувшего при попытке спасти четырёхлетнего ребёнка. Об этом сообщает SHOT.

По данным Telegram-канала, Николай Баиров (45 лет, на фото ниже) и Алексей Коротков (42 года) пытались вытащить мальчика из реки Иркут, когда того унесло течением во время сплава. Оба спасателя погибли.

Найдено тело второго мужчины, бросившегося спасать мальчика в Иркутской области. Фото © Telegram / SHOT

Найдено тело второго мужчины, бросившегося спасать мальчика в Иркутской области. Фото © Telegram / SHOT

Ранее сообщалось, что был задержан организатор сплава. Следователи изъяли документацию, представляющую интерес для дела. Мужчине избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.

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Наталья Демьянова
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