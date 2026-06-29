Полицейский утонул во время прогулки на сапах на глазах у жены в Дагестане

В Дагестане 23-летний полицейский утонул во время прогулки на сапах у Избербаша. По данным SHOT, мужчина был без спасжилета и ушёл под воду на глазах у жены.

Накануне две семейные пары отдыхали у моря и арендовали сапборды. Халид плыл на одном сапе с супругой, их знакомый с невестой — на другом. Обе девушки были в спасжилетах, а мужчины вышли на воду без них.

Компания отплыла далеко от берега. В какой-то момент Халид и его друг прыгнули в море поплавать, но начали тонуть. Одного мужчину удалось вытащить, а Халид исчез под водой.

Спасатели искали его с 16:00. Тело обнаружили только сегодня утром и передали близким. По данным канала, Халид работал в полиции, в октябре прошлого года женился и был единственным сыном в семье.

Ранее поисковая операция развернулась в Красноярском крае. В Ирбейско-Саянском округе ищут семейную пару, которая пропала во время сплава по реке Агул. Мужчине 43 года, женщине — 45 лет. Они приехали из Красноярска и отправились по маршруту на двух лодках: в одной находились сами, во второй — вещи.