Пропавшие в Карелии брат и сестра не раз убегали из дома

Пропавшие в Карелии 11-летний мальчик и его 13-летняя сестра ранее неоднократно самовольно уходили из дома. Об этом РИА «Новости» сообщили в правоохранительных органах.

Пропавшие в Карелии брат и сестра ранее неоднократно уходили из дома. Фото © VK / Поисковый отряд «ЛизаАлерт»

Местонахождение детей из Кондопоги неизвестно с понедельника. Их поисками занимаются силовики и региональный отряд «ЛизаАлерт».

По словам собеседника агентства, брат и сестра раньше состояли на учёте в психоневрологическом диспансере. Их мать привлекали к административной ответственности по статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Дети воспитывались в многодетной семье вместе ещё с двумя братьями или сёстрами. Они жили с матерью и отчимом.

Напомним, 13-летняя Алина Гежа и её 11-летний брат Илья пропали в Карелии 13 июля. По предварительным данным, дети самостоятельно ушли из дома в Кондопоге и направились пешком в сторону Петрозаводска. Их местонахождение остаётся неизвестным, к поискам подключились следователи, полиция, спасатели и добровольцы отряда «ЛизаАлерт».