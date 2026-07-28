Сотрудники МЧС ищут женщину, пропавшую во время сбора дикоросов на Сахалине

В Сахалинской области женщина заблудилась во время сбора дикоросов, к её поискам подключились спасатели. Инцидент произошёл в лесу возле села Воскресенское Анивского района. Об этом сообщило региональное управление МЧС России.

Женщина отправилась в лес вместе с подругами 27 июля. Во время сбора дикоросов она потеряла ориентир и не смогла самостоятельно вернуться.

Жительница Сахалина потерялась в лесу во время сбора дикоросов. Видео © МАКС / МЧС Сахалинской области

В район направили сотрудников поисково-спасательного отряда имени В. А. Полякова и кинологический расчёт. К работе также привлекли специалистов беспилотной авиации МЧС. Информацию о результатах поисков ведомство пока не приводило.

Ранее в Красноярске нашли останки 20-летней студентки, которая пропала в январе 2026 года. Их обнаружили в лесу рядом с лыжным стадионом «Ветлужанка» на улице Елены Стасовой. Экспертиза подтвердила личность девушки. Рядом следователи нашли одежду, паспорт и мобильный телефон. Студентка вышла из дома в ночь на 14 января, после чего камера наблюдения зафиксировала её возле автозаправки. Следственный комитет возбудил уголовное дело и назначил исследования для установления причины смерти.