В Ивановской области ищут подростка, пропавшего 21 июля

В Кинешме Ивановской области разыскивают подростка, пропавшего на днях. Как сообщили в пресс-службе местного МВД, Иван Строев 2009 года рождения ушёл из дома 21 июля около 15:00 мск. На текущий момент его местоположение неизвестно.

Приметы подростка: рост 179 сантиметров, худощавое телосложение, причёска — каре, тёмно-русые волосы, карие глаза. Был одет в чёрную кофту с длинным рукавом, чёрные джинсы клеш, красные кроссовки и красный ремень.

Всех, кто располагает данными о местонахождении несовершеннолетнего, просят сообщить в полицию по телефонам: +7 (915) 841-56-55, 02.

Ранее в Паттайе пропали брат и сестра. Диана и Роман ночью выехали на одном байке, после чего перестали выходить на связь. В последний раз их устройства фиксировались в 200 метрах от дома, после чего геолокация перестала обновляться. Девушка лишь успела написать маме о том, что заметила слежку.