В Пермском крае нашли 70-летнего грибника, блуждавшего в лесу четыре дня

Пенсионера из Пермского края нашли живым после четырёх дней поисков в лесу. 70-летний мужчина отправился за грибами, но не смог самостоятельно выбраться из лесного массива из-за проблем со здоровьем.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, утром 20 июля в полицию поступила информация о пропаже жителя деревни Егорова. Мужчина ушёл в лес ещё 17 июля и перестал выходить на связь.

На поиски пенсионера вышли местные жители, спасатели и сотрудники полиции. Территорию обследовали метр за метром, используя громкоговорители и проблесковые маячки. Вечером мужчину обнаружили у водоёма возле деревни Трапезники — он был обессилен и сильно истощён.

Эвакуация пропавшего жителя деревни Егорова. Фото © 59.мвд.рф

Пенсионер рассказал, что из-за больных ног и хронических заболеваний потерял возможность самостоятельно передвигаться. Последние километры ему пришлось преодолевать ползком.

Ночью мужчина пытался согреться на самостоятельно сделанной лежанке из веток в открытом поле. После его уложили на носилки и эвакуировали, а затем передали медикам для госпитализации.

Ранее на Сахалине завершились поиски пенсионера, пропавшего после поездки на рыбалку. Мужчина девять дней пытался выбраться из тайги и был найден сильно обессиленным.