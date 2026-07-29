На Бали набирает популярность «альфа-ретрит» без женщин и алкоголя

Мужской курорт Bali Time Chamber на Бали, куда полностью запрещён вход женщинам, спровоцировал ажиотаж по всему миру. На резонансную рекламу заведения обратила внимание газета New York Post.

На Бали набирает популярность «альфа-ретрит» без женщин. Видео © TikTok/ balitimechamber

В опубликованном на платформе TikTok ролике чётко перечислены действующие в стенах комплекса правила. Помимо женщин, там категорически запрещены алкоголь, курение, наркотики и вечеринки. Создатели проекта заявляют, что их цель — предоставить мужчинам пространство без отвлекающих факторов для личностного роста и общения с единомышленниками. В описании набирающего популярность «альфа-ретрита» подчёркивается, что доступ на территорию закрыт для всего, что не способствует развитию.

Реакция пользователей соцсети оказалась полярной. Одни комментаторы немедленно захотели остаться там навсегда, другие же с сарказмом поинтересовались размером платы, которую им должны выдать за пребывание в подобном месте.

Ранее основатель объединения, который утверждает, что может возвращать зрение с помощью силы мысли, пообещал исцелить 200 миллионов человек. Игорь Лузин заявил, что дал такое обещание Богу и намерен провести массовые встречи с последователями. Коуч называет свою организацию «закрытой сектой» и уверяет, что обладает особой силой, которая позволит слабовидящим и слепым россиянам обрести стопроцентное зрение, а затем заработать миллиарды. Для выступлений он планирует арендовать площадки до ста тысяч человек, вдохновляясь моделью скандального британского блогера Томми Робинсона.