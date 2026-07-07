Коуч Лузин назвал свой проект «закрытой сектой» и пообещал «прозрение» миллионам

Коуч Игорь Лузин, который утверждает, что способен вернуть зрение силой мысли, заявил, что «пообещал Богу» исцелить в ближайшие годы 200 миллионов человек. Об этом пишет SHOT.

Коуч Лузин назвал свою организацию «Закрытой сектой». Видео © SHOT

Лузин, загадочное улыбаясь, признался, что считает своё объединение «закрытой сектой». При этом он уверяет, что будто обладает особой «силой», которая позволит слабовидящим и слепым россиянам обрести стопроцентное зрение, а затем заработать «миллиарды». В ближайшее время мужчина планирует проводить массовые встречи со зрителями. Для выступлений он намерен арендовать площадки вместимостью до ста тысяч человек, действуя по модели скандального британского блогера Томми Робинсона.

Последователи Лузина уже обживают территорию во Владимирской области. Там разместились люди, рассчитывающие на избавление от глазных патологий.

Для расширения проекта автор методики ищет спонсора. На возведение масштабного «Дома счастья» в Ивановской области требуется 15 миллиардов рублей. По его словам, разработан план постройки, а также приобретены «13 квадратных километров земли», пара домов и трактор.

География деятельности, как заявляет сам «целитель», охватывает 42 государства. Далее с тренингами он собирается отправиться в Казахстан и Германию.

Однако одна из покупательниц видеокурса рассказала телеграм-каналу об обратном эффекте. 51-летняя омичка Татьяна взяла в рассрочку программу за 55 тысяч рублей, поддавшись на навязчивую рекламу.

На онлайн-занятиях наставник демонстрировал стандартную гимнастику для глаз. Татьяна подчеркнула, что такие упражнения были ей противопоказаны из-за катаракты. По утверждению женщины, состояние только ухудшилось, и она отказалась платить оставшиеся 10 тысяч рублей.

Напомним, ранее Life.ru писал, что в России обнаружили коуча, который заявляет, что способен восстановить зрение даже полностью слепым людям без операций и медицинского вмешательства. По данным SHOT, 63-летний Лузин проводит платные сеансы «коррекции зрения». Стоимость индивидуальной встречи с ним составляет 75 тысяч рублей за час, а четырёхдневные ретриты оцениваются в 390 тысяч рублей. Сам он себя называет врачом-психотерапевтом и волшебником.