Ни Кашпировский, ни Коновалов: Новый «чудо-доктор» травит онкобольных ядом лягушки по всей России

По стране разъезжает мануальный терапевт, который уверяет умирающих людей, что излечит их от рака и болезни Альцгеймера ядом гигантской лягушки. Эту историю обнародовал SHOT.

Телеграм-канал установил, что Николай Ковальчук, именно так зовут чудо-доктора, позиционирует себя как нового лидера в сфере нетрадиционной медицины, сопоставляя с Анатолием Кашпировским и Сергеем Коноваловым. В отличие от своих предшественников, он применяет не солевые растворы или печатные материалы, а яд гигантской зелёной филломедузы — вещество под названием камбо.

Процедура приёма этого секрета земноводного сопровождается рядом обязательных условий. Пациенту предписывают принести полуторалитровую ёмкость с водой, ведро и полотенце, поскольку употребление яда вызывает интенсивную рвоту. Ковальчук объясняет это очищением организма от токсинов.

Стоимость одного сеанса составляет 10 тысяч рублей, при этом, по логике «лекаря», разовой процедуры для выздоровления недостаточно. С такими сеансами он перемещается между регионами и заверяет больных в возможности излечения от онкологических заболеваний и деменции. Медицинское сообщество, в свою очередь, констатирует отсутствие каких-либо научных доказательств пользы яда этой лягушки, а также предупреждает о прямой угрозе для жизни при его применении.

Администратор «лекаря» пояснил SHOT, что тот никогда не учился в медицинском вузе, но зато может похвастаться шестью десятками дипломов и сертификатов — правда, никто не знает, какие именно курсы он заканчивал.

Сам Ковальчук позиционирует себя как костоправа и мануального терапевта, утверждая, что в этой сфере он трудится уже 13 лет. Он также заявляет, что за время своей «практики» будто бы сумел облегчить состояние или вовсе исцелить 15 тысяч человек. При этом никакого юридического оформления у его деятельности нет — мужчина работает полностью в тени. Он не регистрировался в налоговой как индивидуальный предприниматель и не учреждал общество с ограниченной ответственностью, то есть его бизнеса не существует с точки зрения закона.

Ранее врач Максим Лавров предупредил, что ритуал камбо с ядом амазонской квакши опасен: токсины втирают в ожоги, это вызывает резкое падение давления и пульс до 180 ударов. Специалист пояснил, что изнурительную рвоту и интоксикацию ошибочно принимают за очищение, хотя организм борется за жизнь. Доказанной пользы нет, зато есть риск обезвоживания, разрыва пищевода и остановки сердца. Люди радуются облегчению после атаки яда, принимая это за оздоровление, подчеркнул врач.