Под Липецком женщина умерла после укола, сделанного лекарем-нелегалом

В Лев-Толстовском районе Липецкой области 28-летняя женщина скончалась после инъекции обезболивающего препарата, которую ей ввёл мужчина, не имевший права оказывать медицинские услуги. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

«Вечером 10 октября 2025 года подозреваемый, осуществляющий незаконную деятельность по оказанию медицинских услуг в посёлке Лев Толстой, сделал 28-летней женщине, страдавшей неврологическим заболеванием, инъекции с применением обезболивающих препаратов, после чего она скончалась», — заявили в ведомстве.

Как установило следствие, погибшая страдала хроническим неврологическим заболеванием и обратилась к подозреваемому за медицинской помощью, не зная о том, что он не имеет законного права оказывать подобные услуги.

Следователи тщательно осмотрели место происшествия, назначена судебная экспертиза, которая установит точную причину смерти женщины. Возбуждено уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека. Решается вопрос об аресте подозреваемого.

«Санкция указанной статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до 6 лет лишения свободы», — заключили в следственном управлении.

Ранее сообщалось, что мать двоих детей умерла после ошибки врачей на Урале. В результате с больницы взыскали пять миллионов рублей.