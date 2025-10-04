Пенсионер случайно отравил свыше 20 человек ядовитым газом

Пенсионер случайно отравил 24 человека ядовитым газом. Об этом пишет Bild.

Как сообщает издание, 79-летний мужчина в прошлом работал дезинфектором и хранил в подвале большое количество пестицидов, включая высокотоксичный фосфин. В помещении начался пожар, из-за чего в воздух попали ядовитые соединения.

Среди пострадавших — пожарные, полицейские и жильцы дома, у которых наблюдались проблемы с дыханием, головные боли и головокружение. Часть потерпевших была госпитализирована. Экстренные службы полностью эвакуировали здание и изъяли опасные химикаты.

Спасатели определили фосфин по характерному запаху тухлой рыбы и чеснока. Начата проверка по факту нарушения правил хранения опасных веществ.

Ранее мать и двое маленьких детей отравились бытовым газом в Краснодаре. Во время приготовления ужина 44-летняя женщина отвлеклась и не выключила плиту, что привело к утечке газа.