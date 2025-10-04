Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 октября, 06:49

Пенсионер случайно отравил свыше 20 человек ядовитым газом

Пенсионер из Германии случайно отравил фосфином 24 человека при пожаре в подвале

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SORN340 Studio Images

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SORN340 Studio Images

Пенсионер случайно отравил 24 человека ядовитым газом. Об этом пишет Bild.

Как сообщает издание, 79-летний мужчина в прошлом работал дезинфектором и хранил в подвале большое количество пестицидов, включая высокотоксичный фосфин. В помещении начался пожар, из-за чего в воздух попали ядовитые соединения.

Среди пострадавших — пожарные, полицейские и жильцы дома, у которых наблюдались проблемы с дыханием, головные боли и головокружение. Часть потерпевших была госпитализирована. Экстренные службы полностью эвакуировали здание и изъяли опасные химикаты.

Спасатели определили фосфин по характерному запаху тухлой рыбы и чеснока. Начата проверка по факту нарушения правил хранения опасных веществ.

Три человека погибли в разных квартирах из-за утечки газа в Воронеже
Три человека погибли в разных квартирах из-за утечки газа в Воронеже

Ранее мать и двое маленьких детей отравились бытовым газом в Краснодаре. Во время приготовления ужина 44-летняя женщина отвлеклась и не выключила плиту, что привело к утечке газа.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Германия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar