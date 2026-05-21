Россиянка не разбогатела от созвонов с коучем «по успеху» за 200 тысяч и стрясла с неё деньги

Жительница Чувашии через суд добилась компенсации от бизнес-наставницы из Калужской области после неудачного обучения за 200 тысяч рублей. Клиентка утверждала, что вместо обещанного «прорыва» её бизнес «закис» и пошёл ко дну. Об этом пишет Mash.

Осенью 2024 года женщина обратилась к коучу Тамаре, рассчитывая с её помощью раскрутить собственный салон красоты. По договорённости наставница должна была проводить регулярные Zoom-сессии, личные консультации, сопровождать ученицу в мессенджере и предоставить доступ к обучающим шаблонам и инструкциям.

Однако, по словам клиентки, большинство встреч длились не больше получаса, а часть материалов оказалась бесполезной. Несмотря на это, она оформила дополнительный месяц обучения, надеясь на результат, но серьёзных изменений в бизнесе так и не произошло.

Спустя год женщина подала иск с требованием вернуть все потраченные деньги. Во время разбирательства выяснилось, что часть услуг всё же была оказана.

Суд установил, что коуч выполнила программу лишь частично — вместо 18 заявленных созвонов провела 14, а из девяти личных встреч состоялись только две. В итоге наставницу обязали выплатить клиентке около 22 тысяч рублей, а также проценты и штраф.

Ранее Life.ru рассказывал, что спрос на коучей и тренеров по «успешному успеху» в России упал до рекордного минимума. Люди вдруг выяснили, что реальной пользы эти занятия не приносят, а обещания «раскрыть потенциал» компаний и сотрудников не более, чем пустой звук за деньги.