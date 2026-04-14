«Успешный успех» в подполье: Дела Лерчек и Блиновской заставили коучей маскироваться

Иллюзия очищения рынка «успешного успеха» после громких судов над блогерами не должна вводить граждан в заблуждение, никакого массового отрезвления не произошло, просто мошенники подстроились по новые реалии, рассказал «Газете.ru» юрист Николай Немков. По его словам, продавцы пустых обещаний сменили упаковку, приглушили тон и стали действовать осторожнее.

Вместо прямых гарантий денег и нового статуса теперь используются «клубы», «закрытые сообщества», «наставничество» и «доступ к базе знаний», то есть суть осталась прежней, но обман стал не прямолинейным, а выстроенным через всю архитектуру продажи. Конструкция сделана так, чтобы в нужный момент можно было развести руками, мол никто ничего не обещал.

Деньги могут идти через ИП, самозанятых и агентские договоры, из-за чего пострадавшему потом трудно понять, кому предъявлять претензию. Публичная реклама стала стерильнее, а рискованные обещания ушли в переписку, вебинары и личные созвоны. Криптовалюта и мутные способы оплаты чаще всплывают там, где продавец заранее понимает токсичность предложения и старается сделать возврат максимально сложным.

«Жанр успешного успеха тоже никуда не исчез. Он просто стал выглядеть респектабельнее. Теперь реже обещают конкретную сумму с нуля. Вместо этого звучат более скользкие формулы: показать систему, дать рабочую модель, помочь выйти на следующий уровень, поделиться кейсами учеников. Юридически всё это осторожнее», — отметил эксперт.

Ранее актёра и телеведущего Дмитрия Нагиева подвергли критике из-за его курсов по прокачке харизмы, которые проходят в Дубае. Вместо обещанных «трансформаций» и «возвращения себя» участники получают базовую психологию и странные упражнения.