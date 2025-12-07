19-летний астраханец стал инвалидом, пытаясь выиграть авто у блогера Литвина

В Астрахани 19-летним юноша получил инвалидность третьей группы после года ежедневного злоупотребления вейпами и энергетическими напитками. Молодой человек пил до четырёх банок энергетиков в день, пытаясь выиграть автомобиль в конкурсе популярного блогера Миши Литвина. В итоге он получил инсулинозависимый сахарный диабет первого типа и отказ щитовидной и поджелудочной желёз, сообщает Telegram-канал Mash.

Астраханец с детства активно занимался спортом и планировал поступать в престижную академию ФСБ в Санкт-Петербурге. В начале 11 класса его медицинские показатели были в идеальном состоянии, что подтвердил полный медицинский чек-ап. Однако стресс, связанный с подготовкой к экзаменам и ЕГЭ, привёл к тому, что Иван подсел на электронные сигареты и энергетики.

Изначально употребление было эпизодическим, но желание выиграть дорогой автомобиль (BMW M3, Porsche 911, Mercedes-Benz G63 AMG или Toyota Supra A90) в конкурсе Миши Литвина заставило его резко увеличить дозы – до 2-4 банок энергетиков в день для регистрации большего количества чеков. Приз парень так и не выиграл.

А вот за год состояние его здоровья резко ухудшилось, юноша сильно похудел. Родители отвели его к врачу, где анализы показали критическое превышение уровня сахара в крови – 19 ммоль/л при норме 5-6 ммоль/л. Медики диагностировали инсулинозависимый сахарный диабет первого типа, а также отказ функционирования щитовидной и поджелудочной желез. Это привело к присвоению третьей группы инвалидности.

По словам лечащего врача, произошедший сбой в организме был вызван стрессом, а плохое питание в сочетании со злоупотреблением энергетиками и электронными сигаретами стало «добивающим фактором».

Мечтам об академии ФСБ и спортивной карьере Ивану пришлось поставить крест. Сейчас он учится круглосуточному контролю уровня сахара в крови, регулярным инъекциям инсулина, строгой диете и постоянному медицинскому наблюдению.

Напомним, что недавно президент РФ Владимир Путин поддержал идею передать регионам право полностью закрывать продажу вейпов и опробовать это сначала в Нижегородской области. В Кремле подтвердили, что готовы дать субъектам больше свободы в борьбе с никотиновыми гаджетами. Вице-премьер Дмитрий Григоренко пояснил Life.ru, что власти рассматривают вариант экспериментального режима, который позволит временно гасить рынок на отдельных территориях и наблюдать за результатом.