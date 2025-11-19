Регионам могут разрешить вводить запрет на продажу вейпов в экспериментальном режиме

Регионы России могут получить право вводить запрет на розничную продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей к ним. Возможная поправка ко второму чтению соответствующего законопроекта сейчас прорабатывается. Об этом Life.ru сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

По его словам, один из обсуждаемых вариантов — запуск запрета в формате эксперимента. Такой механизм позволит временно ограничивать продажу вейпов в отдельных субъектах и оперативно оценивать последствия введённой меры.

«Ограниченный срок действия нормы даст возможность проанализировать локальный и мультипликационный эффект — как позитивный, так и возможные негативные последствия. По итогам эксперимента будет принято решение, требуется ли донастройка, отмена или перевод нормы в постоянный режим», — отметил Григоренко.

В тех регионах, где запрет не будет введён, продолжит действовать общее регулирование — лицензирование оборота табачной и никотинсодержащей продукции.

Ранее Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о лицензировании продажи сигарет и вейпов. Власти рассчитывают, что новая система сделает рынок более прозрачным, снизит долю нелегальной торговли и усилит защиту несовершеннолетних.