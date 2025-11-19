Госдума в I чтении одобрила законопроект о лицензировании продажи вейпов

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который вводит лицензирование оборота табачной продукции и электронных систем доставки никотина. Об этом Life.ru сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Власти рассчитывают, что новая система сделает рынок прозрачнее, сократит долю нелегальной торговли и усилит защиту несовершеннолетних.

Лицензирование будет построено по модели регулирования алкогольного рынка. Для получения лицензии потребуются:

• уплата госпошлины — 800 тыс. руб. для оптовиков и 20 тыс. руб. для розницы;

• официальная аренда помещения площадью не менее 5 кв. м;

• регистрация в системе «Честный знак» и выполнение других обязательных требований.

Лицензию смогут аннулировать за нарушения — например, за торговлю ближе чем 100 м от школ, продажу несовершеннолетним или несоблюдение правил закрытой выкладки.

За оборот табачной и никотинсодержащей продукции без лицензии в крупном и особо крупном размере предлагается вводить уголовную ответственность — вплоть до штрафов и принудительных работ.

Ко второму чтению обсуждается поправка, позволяющая регионам вводить запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей к ним. Рассматривается вариант экспериментального режима: регионы смогут временно вводить такие запреты, чтобы оценить эффекты — как положительные, так и возможные негативные. Далее будет решено, требуется ли корректировка регулирования или перевод нормы в постоянный статус.

В тех субъектах, которые не введут запрет, продолжит действовать общее требование о лицензировании.

Если закон примут, лицензирование розничной и оптовой торговли табачной и никотинсодержащей продукцией станет обязательным с 1 сентября 2026 года.

Ранее депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев и Елена Драпеко направили МВД обращение с просьбой усилить ответственность за незаконное обращение вейпов. По их словам, вейпы уже перестают быть модным аксессуаром и становятся средством распространения опасных веществ.