Онищенко призвал не бояться «табачной мафии» и скорее запретить вейпы

В России давно пора запретить продажу вейпов, однако этому очень мешает «табачная мафия», несмотря на то, что вред от подобного курения уже доказан. Об этом сказал РИА «Новости» академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, комментируя инициативу запретить вейпы.

«Запретить надо давно. Конечно, табачная мафия, по-другому её назвать нельзя, будет всё делать для того, чтобы (избежать этого — прим. Life.ru). Запретить надо, потому что, если мы о табаке говорим, что там никотин убивает, то тут уже сам вейп убивает, туда напихивают всё, что хотите. Уже есть болезнь, пневмония, вызванная вейпами, а им всего от роду лет 20», — пояснил он.

По его словам, нельзя искать «половинчатые решения», чтобы угодить вейперам, лучше всего ввести полный запрет. Онищенко напомнил, что вред от этих курительных устройств гораздо больше, чем поступление налогов от доходов продавцов. «Запрещать надо, и тянуть не надо», — резюмировал академик.