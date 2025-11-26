Пермский край готовит полный запрет вейпов с начала 2026 года

В Прикамье готовят жёсткий шаг против вейпов – регион планирует полностью закрыть их продажи уже в начале 2026 года. Об этом губернатор региона Дмитрий Махонин заявил во время прямого эфира.

«Детям продают отраву. Мы доведём дело до конца», – отметил он.

По словам главы региона, новый краевой закон должен заработать в первом квартале 2026-го. Махонин подчеркнул, что федеральный центр поддержал эту линию, и власти намерены вывести вейпы из легального оборота максимально быстро.

В крае и раньше давили на эту нишу: в марте 2024 года павильоны лишили права продавать табак и никотиновые смеси, а за любые вывески с намёком на такую торговлю начали штрафовать. Теперь речь идёт о полном блокировании всей линейки электронных устройств.

Недавно президент РФ Владимир Путин поддержал идею передать регионам право полностью закрывать продажу вейпов и опробовать это сначала в Нижегородской области. В Кремле подтвердили, что готовы дать субъектам больше свободы в борьбе с никотиновыми гаджетами. Вице-премьер Дмитрий Григоренко пояснил Life.ru, что власти рассматривают вариант экспериментального режима, который позволит временно гасить рынок на отдельных территориях и наблюдать за результатом.