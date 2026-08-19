У Аллы Пугачёвой забрали берег реки Истры — новый хозяин дал всего 14 тысяч рублей
Берег у поместья Пугачёвой в Солнечногорске ушёл с торгов за 14 тысяч рублей
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Прибрежная территория рядом с поместьем Аллы Пугачёвой в подмосковном Солнечногорске ушла единственному участнику аукциона за 14 129 рублей. Право водопользования получил бизнесмен Глеб Рыськов. Об этом пишет телеграм-канал Mash.
Два участка у реки Истры Федеральное агентство водных ресурсов выставило на открытые торги около двух недель назад. Однако заявку подал только Рыськов, поэтому аукцион признали несостоявшимся, а договор заключили с единственным претендентом.
Соглашение будет действовать до 2036 года. В публикации указывается, что речь идёт в том числе о 862 кв. м прибрежной зоны и 1646 кв. м водоохранной территории.
Бизнесмен планирует организовать там мини-яхтклуб со свободным входом и баню на понтоне. История с берегом началась после проверки использования территории возле поместья певицы. Росводресурсы установили нарушения, связанные в том числе с расположенным там пирсом.
При этом водная территория Истринского водохранилища не может находиться в частной собственности артистки. Ранее законность использования участка возле её резиденции оспаривал именно Рыськов.
Ещё 23 июля стало известно, что Росводресурсы выставили два участка у поместья Пугачёвой на открытый аукцион. Начальная стоимость права заключения договоров составляла 11 669 рублей 43 копейки и 2460 рублей 16 копеек. Проверка территории началась после обращений бизнесмена Глеба Рыськова.
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