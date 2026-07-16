Без публичных объявлений: Почему квартиру Аллы Пугачёвой не могут купить даже со скидкой

Алла Пугачёва не смогла продать свою московскую квартиру и с июля снизила цену. Артистке и её семье, которая живёт за границей, нужны деньги, поэтому она выставила жильё на «закрытую продажу» — без публичных объявлений, только для проверенных покупателей. Такой формат отсекает случайных людей и бережёт время сторон. Об этом пишет Kp.ru.

Однако, по словам риелторов, продать квартиру звезды сегодня непросто. Многие покупатели не хотят связываться с объектами, где собственники — известные артисты, особенно уехавшие из страны. К тому же в ЖК «Филипповский» сейчас выставлено восемь квартир разной площади и ценой от 730 тыс. до 1,4 млн рублей за квадратный метр.

Речь идёт о квартире площадью 303, 9 кв м в ЖК «Филипповский». Это не далеко от метро «Кропоткинская», в районе Арбата. Кадастровая стоимость квартиры 222 млн руб, рыночная, по которой жилье планируют продать — 380 млн руб.

Ранее Life.ru рассказывал, что Алла Пугачёва купила квартиру в Майами за $2,05 млн в 2004 году, а затем всего за один доллар переоформила её на свою дочь Кристину Орбакайте. Сейчас расходы на содержание этого жилья составляют около $40 тыс. в год.