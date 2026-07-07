Пугачёва укрыла от санкций элитное жильё в Майами, переписав за 1$ на Орбакайте

Алла Пугачёва приобрела элитные апартаменты в Майами, которые впоследствии несколько раз меняли владельцев. Сейчас хозяйкой является дочь певицы Кристина Орбакайте, на которую жильё переписали за один доллар. Об этом сообщает SHOT.

По данным издания, в 2004 году певица купила квартиру площадью 285 квадратных метров в комплексе Majestic Tower в районе Bal Harbour. В апартаментах расположены три спальни, четыре ванные комнаты и панорамный вид на океан. Стоимость покупки составила около 2,05 млн долларов.

В 2014 году, после введения западных санкций против России, среди владельцев недвижимости появилась Кристина Орбакайте, а позже — Никита Пресняков и супруг певицы Михаил Земцов. В 2015 году Земцов стал единственным владельцем квартиры, получив её за символическую сумму.

Спустя пять лет жильё вновь перешло к Орбакайте — она получила права на апартаменты за 1 доллар. При этом Земцов остался среди владельцев. Позднее супруги оформили недвижимость через собственные трасты. По данным SHOT, ежегодные расходы на содержание квартиры включают налог около 40 тысяч долларов.

Ранее Life.ru рассказывал, что Алла Пугачёва пытается продать свою последнюю квартиру в Москве за полмиллиарда рублей. Жильё располагается в Филипповском переулке. Публиковать объявление о продаже не стали, но там проводят закрытые показы «для своих».