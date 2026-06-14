Кристина Орбакайте показала выпускной 14-летней дочери в Майами

Кристина Орбакайте вместе с супругом Михаилом Земцовым посетила выпускной своей 14-летней дочери Клавдии. Церемония прошла в Майами. Девочка окончила среднюю школу и теперь, вероятно, продолжит обучение в колледже.

Орбакайте поздравила дочь с окончанием школы в Майами. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / orbakaite_k

Певица поделилась видео с праздника в соцсетях. На кадрах Орбакайте в красно-чёрном платье с принтом, а выпускница — в белом мини, с распущенными волосами и лёгким макияжем.

«Клавочка закончила среднюю школу, теперь она старшеклассница! Впереди самое интересное!» — с гордостью поздравила дочь артистка.

Орбакайте уже более 20 лет живёт в США и редко приезжает в Россию, работая за границей.

Ранее СМИ писали, что с работой в США у Орбакайте все не так гладко. Певице даже пришлось вдвое сократить свои гонорары и изменить формат концертов на что-то более скромное. Частные выступления тоже проходят нерегулярно, с интервалом в несколько месяцев.