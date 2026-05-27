Трагедия в Старобельске
27 мая, 17:06

Орбакайте могли взять «музой» на тайные шабаши элит в Калифорнии, считает Бородин

Кристина Орбакайте. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

В образе певицы Кристины Орбакайте усмотрели масонскую символику — поводом стала фотография артистки, где её глаз закрывает изображение «всевидящего ока». Об этом в своём Telegram-канале написал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

По мнению Бородина, это может быть связано с тем, что Орбакайте живёт в Калифорнии, где расположена Богемская роща — закрытый клуб для мировых элит, куда десятилетиями приезжают семьи Бушей, Никсонов, Рокфеллеров и прочих властьимущих западников.

«Туда приглашают женщин в качестве муз. В Лос-Анджелесе активны масонские ложи, куда вхожи голливудские звезды и музыканты... Не исключаю, что если за Галкиным уже присматривает ЦРУ, то Орбакайте — как наследницу «примадонны» — взяли в оборот эти самые представители теневого истеблишмента», — заключил Бородин.

Ранее Бородин заявил о намерении добиться лишения Аллы Пугачёвой звания народной артистки СССР и считает, что после её недавнего интервью журналистке Екатерине Гордеевой* правоохранительные органы должны были возбудить уголовное дело, поскольку, по его мнению, там есть целый ряд нарушений статей УК РФ.

* Внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

