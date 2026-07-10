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Регион
10 июля, 14:11

Пугачёва и Галкин* удивили фанатов после нового совместного фото

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ chumakovayi

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ chumakovayi

В сети появилось новое фото певицы Аллы Пугачёвой и юмориста Максима Галкина*, которое вызвало восхищение поклонников. Снимок опубликовала фотограф Юлия Чумакова в соцсетях.

77-летняя исполнительница была в розовом свитере, джинсах и кроссовках с головным убором, а её супруг позировал в коричневом поло и синих брюках. На кадре пара держалась за руки.

Под постом фанаты оставили множество комментариев, отмечая прекрасный внешний вид супругов. Среди них: «Замечательно выглядят», «Алла красотка», «Прекрасные Максим и Алла», «Милая Алла Борисовна», «Классные».

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Ранее Life.ru рассказывал, что Алла Пугачёва пытается продать свою последнюю квартиру в Москве за полмиллиарда рублей. Жильё располагается в Филипповском переулке. Публиковать объявление о продаже не стали, но там проводят закрытые показы «для своих».

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*Включён в перечень иностранных агентов Минюста России.

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Полина Никифорова
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