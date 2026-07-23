Берег возле поместья Пугачевой в Подмосковье уйдёт с молотка: стали известны цены

Два участка прибрежной территории у поместья певицы Аллы Пугачевой в подмосковном Солнечногорске выставили на аукцион. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на соответствующие документы.

Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) объявило начальные цены на право заключения договора. Как сказано в бумагах, речь идет о суммах 11 669 рублей 43 копейки и 2460 рублей 16 копеек.

Проверку законности использования земли инициировал саратовский бизнесмен Глеб Рыськов. Его обращения в инстанции положили начало разбирательству вокруг акватории, прилегающей к владениям артистки.

Противостояние предпринимателя с незаконным, по его мнению, захватом береговой линии длится больше года. Теперь, после обнаружения нарушений, ведомство перешло к этапу торгов.

Претензии Рыськова касаются не только собственности Примадонны. Помимо этого, предприниматель добивается выдворения певицы Ларисы Долиной с берега ручья в Подмосковье.

Ранее стало известно, что Алла Пугачёва пытается продать квартиру площадью более 300 квадратных метров в московском ЖК «Филипповский». Из-за отсутствия покупателей цену объекта снизили примерно до 390 миллионов рублей, а сделку проводят в закрытом формате — без публичных объявлений.