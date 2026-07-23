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23 июля, 19:52

Берег возле поместья Пугачевой в Подмосковье уйдёт с молотка: стали известны цены

Участки у поместья Пугачевой в Солнечногорске выставлены на торги

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ alla_orfey

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ alla_orfey

Два участка прибрежной территории у поместья певицы Аллы Пугачевой в подмосковном Солнечногорске выставили на аукцион. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на соответствующие документы.

Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) объявило начальные цены на право заключения договора. Как сказано в бумагах, речь идет о суммах 11 669 рублей 43 копейки и 2460 рублей 16 копеек.

Проверку законности использования земли инициировал саратовский бизнесмен Глеб Рыськов. Его обращения в инстанции положили начало разбирательству вокруг акватории, прилегающей к владениям артистки.

Противостояние предпринимателя с незаконным, по его мнению, захватом береговой линии длится больше года. Теперь, после обнаружения нарушений, ведомство перешло к этапу торгов.

Претензии Рыськова касаются не только собственности Примадонны. Помимо этого, предприниматель добивается выдворения певицы Ларисы Долиной с берега ручья в Подмосковье.

Трубы Долиной, из которых текла вонючая жижа, залили строительной пеной
Трубы Долиной, из которых текла вонючая жижа, залили строительной пеной

Ранее стало известно, что Алла Пугачёва пытается продать квартиру площадью более 300 квадратных метров в московском ЖК «Филипповский». Из-за отсутствия покупателей цену объекта снизили примерно до 390 миллионов рублей, а сделку проводят в закрытом формате — без публичных объявлений.

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Полина Никифорова
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