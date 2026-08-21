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Регион
20 августа, 21:02

С экс-жены Моргенштерна* Дилары могут взыскать 104 тысячи рублей

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / influesii, sashatsyganok_

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / influesii, sashatsyganok_

Роскомнадзор подал в арбитражный суд Москвы иск о взыскании чуть более 104 тысяч рублей с бывшей супруги музыканта Алишера Моргенштерна* Дилары Зинатуллиной. Об этом пишет РИА «Новости».

На сегодняшний день иск, поступивший в суд 18 августа, ещё не принят к рассмотрению. Мотивы и правовые основания требований пока не обнародованы.

Моргенштерна* оштрафовали ещё на 40 тысяч за нарушение закона об иноагентах
Моргенштерна* оштрафовали ещё на 40 тысяч за нарушение закона об иноагентах

Ранее стало известно, что долг блогерши Дилары Зинатуллиной перед российской налоговой увеличился в шесть раз. Сейчас звезде соцсетей необходимо заплатить почти три миллиона рублей. Федеральная налогова служба России (ФНС РФ) выставила Диларе счёт на 2,9 миллиона рублей. В случае неуплаты задолженности в ближайшее время ей грозит блокировка счетов и запрет на выезд из России. При этом Дилара игнорирует требования налоговой.

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* Включён в реестр иностранных агентов Минюста России.

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Алена Пенчугина
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