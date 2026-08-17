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17 августа, 13:52

Моргенштерна* оштрафовали ещё на 40 тысяч за нарушение закона об иноагентах

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ morgen_shtern

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ morgen_shtern

Савёловский суд Москвы оштрафовал рэпера Алишера Моргенштерна* на 40 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Артиста признали виновным по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ. Об этом сообщили в Мосгорсуде.

Это третий административный протокол в отношении Моргенштерна* по этой статье и первый после вынесенного ему заочного уголовного приговора.

Ранее рэпера заочно признали виновным в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента по части 2 статьи 330.1 УК РФ. Изначально ему назначили штраф в 7 млн рублей, однако после апелляции сумму увеличили до 8,2 млн.

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По версии следствия, артист, уже дважды привлекавшийся к административной ответственности за нарушения законодательства об иноагентах, продолжил распространять материалы в соцсетях без необходимой маркировки.

Моргенштерн* включён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов с мая 2022 года.

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* Включён в реестр иностранных агентов Минюста России.

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Александра Вишнякова
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