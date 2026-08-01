Кипа, цицит и молитвы: Моргенштерн* удивил публику новым образом и репертуаром
Моргенштерн* исполнил религиозную песню на концерте в Хайфе
Обложка © Telegram / SHOT
Рэпер Моргенштерн* после принятия иудаизма заметно изменил репертуар и сценический образ. На концерте в Хайфе артист появился в кипе, размышлял о религии и завершил выступление хасидской песней о боге, сообщает SHOT.
Принявший иудаизм Моргенштерн* выступил с песней о едином боге. Видео © Telegram / SHOT
Артиста представили публике как секретного гостя, но вышел он с особенным репертуаром — монологом о вере и своей любви к Израилю. Кроме того, Исраэль Йегуда Моргенштерн* пошутил о том, как дорого жить в еврейском государстве.
Финалом программы стала известная композиция «Нет, нет никого, кроме Бога одного», посвящённая идее абсолютного единобожия.
Изменился и внешний вид исполнителя. Моргенштерн* теперь выбирает более строгую одежду, а из-под его рубашки виден цицит — традиционные кисти, которые носят религиозные евреи.
Ранее сообщалось, что Моргенштерн* практически прекратил сольные выступления и резко ограничил список стран для частных концертов. Потом он прошёл гиюр в Израиле и сменил имя на Исраэль Йегуда. Артист полностью отказался от спиртного и свинины, а в его райдере вместо этого теперь появился хумус. Раньше он не был готов выступать без пива, коньяка, вина и кальяна.
Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.
* Включён в перечень иностранных агентов Минюста России.