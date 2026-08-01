Кипа, цицит и молитвы: Моргенштерн* удивил публику новым образом и репертуаром

Рэпер Моргенштерн* после принятия иудаизма заметно изменил репертуар и сценический образ. На концерте в Хайфе артист появился в кипе, размышлял о религии и завершил выступление хасидской песней о боге, сообщает SHOT.

Принявший иудаизм Моргенштерн* выступил с песней о едином боге. Видео © Telegram / SHOT

Артиста представили публике как секретного гостя, но вышел он с особенным репертуаром — монологом о вере и своей любви к Израилю. Кроме того, Исраэль Йегуда Моргенштерн* пошутил о том, как дорого жить в еврейском государстве.

Финалом программы стала известная композиция «Нет, нет никого, кроме Бога одного», посвящённая идее абсолютного единобожия.

Изменился и внешний вид исполнителя. Моргенштерн* теперь выбирает более строгую одежду, а из-под его рубашки виден цицит — традиционные кисти, которые носят религиозные евреи.

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