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Регион
1 августа, 07:39

Кипа, цицит и молитвы: Моргенштерн* удивил публику новым образом и репертуаром

Моргенштерн* исполнил религиозную песню на концерте в Хайфе

Обложка © Telegram / SHOT

Обложка © Telegram / SHOT

Рэпер Моргенштерн* после принятия иудаизма заметно изменил репертуар и сценический образ. На концерте в Хайфе артист появился в кипе, размышлял о религии и завершил выступление хасидской песней о боге, сообщает SHOT.

Принявший иудаизм Моргенштерн* выступил с песней о едином боге. Видео © Telegram / SHOT

Артиста представили публике как секретного гостя, но вышел он с особенным репертуаром — монологом о вере и своей любви к Израилю. Кроме того, Исраэль Йегуда Моргенштерн* пошутил о том, как дорого жить в еврейском государстве.

Финалом программы стала известная композиция «Нет, нет никого, кроме Бога одного», посвящённая идее абсолютного единобожия.

Изменился и внешний вид исполнителя. Моргенштерн* теперь выбирает более строгую одежду, а из-под его рубашки виден цицит — традиционные кисти, которые носят религиозные евреи.

Моргенштерн* заявил, что готов потерять фанатов ради песен без мата
Моргенштерн* заявил, что готов потерять фанатов ради песен без мата

Ранее сообщалось, что Моргенштерн* практически прекратил сольные выступления и резко ограничил список стран для частных концертов. Потом он прошёл гиюр в Израиле и сменил имя на Исраэль Йегуда. Артист полностью отказался от спиртного и свинины, а в его райдере вместо этого теперь появился хумус. Раньше он не был готов выступать без пива, коньяка, вина и кальяна.

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* Включён в перечень иностранных агентов Минюста России.

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Владимир Озеров
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