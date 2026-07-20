Моргенштерн* выкатил «кошерный райдер» после принятия иудаизма

Рэпер Моргенштерн* после обращения в иудаизм полностью пересмотрел условия своего райдера. Артист отказался от алкоголя и свинины, добавив в меню хумус, морковку и зернённый творог. Информацией делится SHOT. Гонорар музыканта за выступление остался прежним — $150 тысяч. В рублях стоимость снизилась до 11,5 миллиона из-за изменения курса.

Изменения коснулись и условий проживания: теперь Моргенштерн* готов лететь экономклассом и останавливаться в стандартных номерах. Для поездки на поезде придётся бронировать 3 — 4 купе для всей команды. Ранее в гримёрке артиста ожидали 30 бутылок пива, коньяк, вино и кальян. Сейчас в меню входят супы, мясная нарезка без свинины, хумус, морковь, творог и консервированные опята.

Ранее рэпер Алишер Моргенштерн* (Валеев) официально сменил имя и веру. Теперь исполнителя зовут Исраэль Йегуда Моргенштерн*. Артист прошёл гиюр — процедуру обращения в иудаизм — и присоединился к еврейскому народу.

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