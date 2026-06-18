«Ему не стыдно»: Почему Моргенштерну* пришлось выпрашивать деньги на новый проект

Продюсер Павел Рудченко заявил, что популярность рэпера Моргенштерна* будет продолжать снижаться. Это, по его словам, уже сказывается на финансовом положении артиста.

Недавно исполнитель выступил на частном мероприятии в Испании. В Сети появились кадры, как он включал треки с ноутбука и пел под фонограмму. Во время выступления рэпер обратился к гостям с просьбой скинуться на новый проект — и признался, что ему за это не стыдно.

Рудченко в беседе с «Газетой.ru» считает, что подобные способы добычи средств станут для Моргенштерна* обычной практикой. Сокращение числа концертов ощутимо ударило по его благосостоянию, и артист вынужден искать альтернативные пути монетизации. Продюсер отметил, что звёзды, побывавшие на вершине, редко сдаются и пробуют разные варианты, чтобы продолжать творчество.

По предварительным данным, гонорар за испанское выступление составил около 14–15 миллионов рублей. Рудченко пояснил, что рэпер сознательно поднял ценник, компенсируя уменьшение количества корпоративов высокой стоимостью одного концерта. Снижать прайс артист, вероятно, не намерен.

При этом эксперт подчеркнул: информационный вакуум вокруг фигуры музыканта будет лишь усугублять ситуацию. Чем реже он попадает в новости, тем сложнее удерживать интерес публики и привлекать новых заказчиков.

Ранее Life.ru писал, что Моргенштерн* практически прекратил сольные выступления и резко ограничил список стран для частных концертов. Причиной стала развившаяся после отказа от наркотиков мания преследования. Исполнитель теперь готов выходить на сцену только в Испании, США и на Кипре, считая эти направления относительно безопасными. Других государств он опасается из-за риска задержания и последующей экстрадиции в Россию.

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