Моргенштерн* заявил, что готов потерять фанатов ради песен без мата

Рэпер Моргенштерн* заявил, что считает выпуск песен без нецензурной лексики актуальным. Об этом музыкант рассказал на религиозном мероприятии в Израиле.

«Песня без мата — это актуалочка. Я бы сказал так: если меня слушали только из-за мата, то в целом, если такие люди меня перестанут слушать, ну… Ничего страшного», — отметил музыкант.

Он также провёл параллель между своим отъездом из России и библейской историей об Аврааме, вспомнив фразу «Лехлеха» («иди из дома своего»). Моргенштерн* рассказал, что имеет право на репатриацию благодаря еврейским корням: его дедушка был польским евреем, в честь него рэпер взял второе имя Йегуда. Артист добавил, что с детства помнит семейные традиции и с теплотой относится к еврейской культуре.

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