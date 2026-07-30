Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июля, 11:13

Моргенштерн* заявил, что готов потерять фанатов ради песен без мата

Моргенштерн*. Обложка © Telegram / Моргенштерн*

Моргенштерн*. Обложка © Telegram / Моргенштерн*

Рэпер Моргенштерн* заявил, что считает выпуск песен без нецензурной лексики актуальным. Об этом музыкант рассказал на религиозном мероприятии в Израиле.

«Песня без мата — это актуалочка. Я бы сказал так: если меня слушали только из-за мата, то в целом, если такие люди меня перестанут слушать, ну… Ничего страшного», — отметил музыкант.

Он также провёл параллель между своим отъездом из России и библейской историей об Аврааме, вспомнив фразу «Лехлеха» («иди из дома своего»). Моргенштерн* рассказал, что имеет право на репатриацию благодаря еврейским корням: его дедушка был польским евреем, в честь него рэпер взял второе имя Йегуда. Артист добавил, что с детства помнит семейные традиции и с теплотой относится к еврейской культуре.

Моргенштерн* выкатил «кошерный райдер» после принятия иудаизма
Моргенштерн* выкатил «кошерный райдер» после принятия иудаизма

Напомним, Моргенштерн* официально сменил имя и веру. Теперь исполнителя зовут Исраэль Йегуда Моргенштерн*. Артист прошёл гиюр — процедуру обращения в иудаизм — и присоединился к еврейскому народу. А позже отказался от алкоголя и свинины в райдере.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

*Включён в перечень иностранных агентов Минюста России.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Моргенштерн
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar