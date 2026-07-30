Моргенштерн* заявил, что готов потерять фанатов ради песен без мата
Моргенштерн*. Обложка © Telegram / Моргенштерн*
Рэпер Моргенштерн* заявил, что считает выпуск песен без нецензурной лексики актуальным. Об этом музыкант рассказал на религиозном мероприятии в Израиле.
«Песня без мата — это актуалочка. Я бы сказал так: если меня слушали только из-за мата, то в целом, если такие люди меня перестанут слушать, ну… Ничего страшного», — отметил музыкант.
Он также провёл параллель между своим отъездом из России и библейской историей об Аврааме, вспомнив фразу «Лехлеха» («иди из дома своего»). Моргенштерн* рассказал, что имеет право на репатриацию благодаря еврейским корням: его дедушка был польским евреем, в честь него рэпер взял второе имя Йегуда. Артист добавил, что с детства помнит семейные традиции и с теплотой относится к еврейской культуре.
Напомним, Моргенштерн* официально сменил имя и веру. Теперь исполнителя зовут Исраэль Йегуда Моргенштерн*. Артист прошёл гиюр — процедуру обращения в иудаизм — и присоединился к еврейскому народу. А позже отказался от алкоголя и свинины в райдере.
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*Включён в перечень иностранных агентов Минюста России.